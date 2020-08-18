Предвоенная ситуация - в России выступили с громким заявлением

В России ежедневно выступают с резонансными заявлениями, пытаясь за ними завуалировать военную агрессию Кремля против многих стран мира. На этот раз в команде президента России Владимира Путина решили отвлечь внимание всего мира о событий в Беларуси и военной помощи этой стране на конфликт между США и Китаем. Руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский считает, что отношения между Китаем и США напоминают предвоенные, и в этом, по его мнению, виновата именно администрация Дональда Трампа, а не Пекин. Эксперт выразил недовольство тем, что Трамп пытается вытеснить с виртуальных просторов Америки приложение TikTok, а с рынка продукцию концерна Alibaba. Своим мнение Тавровский поделился с росСМИ, передает ONLINE.UA.

"На днях Трамп пригрозил убрать с американского рынка китайский знаменитый концерн торговли Alibaba. Нешуточная борьба идет с китайскими потребительскими товарами, с электроникой. Всемирный фронт развернут против технологии 5G и концерна Huawei. Вирусная пандемия, которая на самом деле напоминает пришедшую из Америки "испанку" и СПИД, именуются не иначе как "уханьской" или "китайской. Все это действительно напоминает какое-то предвоенное состояние", — заявил Тавровский.

Как известно, TikTok хотят действительно заблокировать на территории США. 6 августа президент Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent, разработанными китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из этих приложений угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России оправдались за введенные военных в Грузию. В Кремле заявили, что на этот шаг пошли из-за объявления войны.