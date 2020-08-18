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У Лукашенко решились на ужасающее признание - что случилось

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У Лукашенко решились на ужасающее признание - что случилось Олександр Лукашенко (фото — скріншот відео)

В Беларуси увеличилось количество смертельных случаев, связанных с протестными акциями по всей стране. Министерство внутренних дел подтвердило гибель участника митингов в ДТП. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба учреждения.

Согласно обнародованным данным, на пешехода наехал автомобиль. 19-летний гражданин якобы находился на проезжей части дороги, он скончался на месте инцидента от полученных дел.

"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено", — отметили в МВД.

Согласно объяснению, инцидент произошел в ночь на 16 августа, после 3 часов. Власти призвали белорусов быть осторожными на дорогах.

Следует заметить, эта смерть уже стала третьим официальным подтвержденной среди имеющих отношение к протестным акциям.

В упомянутый день, воскресенье 16 августа, состоялась наиболее массовый митинг в истории независимой Беларуси. Медиа информировали о количестве участников от 100 до 200 000 — все они вышли на фоне провластной акции, которую посетил лично президент Александр Лукашенко.

Тысячи белорусов по всей стране выступили против фальсификации выборов 9 августа. Они требуют от действующей власти освободить должности, в том числе президентскую.

Как сообщал ONLINE.UA, больше недели продолжаются массовые беспорядки в Беларуси на фоне кризиса, который начался вместе с выборами президента — 9 августа. Ситуацию в республике срочно обсудили президент РФ и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрона. По обнародованным данным, беседа состоялась якобы по инициативе официального Парижа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, МВД, протесты, Беларусь, жертвы, полмтика
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