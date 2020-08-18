Путин наконец объявил свою позицию относительно Беларуси - к чему готовиться

Мировые лидеры бдительно следят за ситуацией в Беларуси, где возникли массовые протесты после выборов президента. Многие страны ЕС не признают результаты голосования, согласно которым по официальным данным ЦИК РБ победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Уже завтра, 19 августа, лидеры ЕС проведут внеочередную видеоконференцию, чтобы обсудить возможные санкции против белорусских властей, которые устроили насилие на жителями страны во время массовые протестов. Перед этим лидеры ведущих стран мира решили лично обсудить ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от оказания военной помощи Лукашенко. 18 августа Путину звонили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а после переговоры с главой Кремля провел президент Евросовета Шарль Мишель. По данным Кремля, всем им Путин высказал свою единую позицию по Беларуси — он подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу российского президента.

"В преддверии саммита Евросоюза обсуждено текущее положение дел в Белоруссии. С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", — заявил Путин во время разговора с Мишелем.

В свою очередь глава Евросовета подчеркнул президенту России, что только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси. Тем самым он предостерег Путина от ввода российских войск в Беларусь, так как за этим последует жесткое наказание со стороны ЕС.

Важно отметить, что в Европарламенте накануне видеоконференции Евросовета предлагают пригрозить Путину мощными санкциями, чтобы предотвратить его вмешательство в ситуацию в Беларуси. В частности, член Комитета Европарламента по иностранным делам Яцек Сариуш-Вольский считает, что в нынешней ситуации Россия не может позволить себе игнорировать вероятность введения санкций, таких как экономическая изоляция и исключение из финансовой системы SWIFT.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. По данным белорусских СМИ, на российских дорогах уже появились несколько колонн неузнанной военной техники, которые двигались в направлении границы с Беларусью — они не исключают, что российские военные уже находятся на белорусской территории.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко принял новое шокирующее решение — он приказал поднять в небо боевые истребители над белорусско-литовской границей.