Местные выборы в Украине - МВД неотложно предупредило об изменениях

Министерство внутренних дел обратится в Верховную Раду с инициативой об изменениях Избирательного кодекса. Прежде всего речь идет об ответственности избирателей за ложные личные данные. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Пресс-служба ведомства.

По обнародованным данным, инициативу передадут уже скоро.

"Соответствующие изменения в Избирательный кодекс будут предложены на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады", — говорится в заявлении МВД.

Соответствующие инциденты зарегистрировали во время предыдущих выборов на Львовщине, Житомирщине, Одесской, Харьковской.

Руководитель общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская обратила внимание, пока ответственность за ложные данные несет паспортный стол — если он подтвердил эти данные для представителей Государственного реестра.

"Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести сам избиратель, если он предоставил недостоверные сведения о себе. Например, указал, что живет в Заливе, а на самом деле — в Ирпене, и передал свои персональные данные — там за него бросили бюллетень" , — пояснила она.

В то же время парламент предложат уменьшить срок продолжительности полицейской охраны избирательных участков. Сейчас этот срок составляет 8 суток.

Напомним, местные выборы по всей Украине пройдут 25 октября. Исключением станут прифронтовые районы Донбасса и непосредственно те, что под контролем оккупационного режима.

Как сообщал ONLINE.UA, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов выступил с неожиданной новостью — он сообщил о том, что проведение местных выборов в Украине 25 октября 2020 может оказаться под угрозой из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.