Есть варианты - у Зеленского сделали важное заявление относительно жителей ОРДЛО

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пояснил свое предложение начать переговоры с жителями ОРДЛО. Он считает, что они, как вариант, могут пройти в формате круглого стола, в рамках которого люди, проживающие на оккупированном Донабссе, могут объяснить, чего они хотят, а представители официального Киева очертить свою позицию. Кравчук подчеркнул, что речь не идет о переговорах президента Владимира Зеленского или премьер-министра Дениса Шмыгаля с главарями ОРДЛО, на чем настаивает команда российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", — ответил Кравчук на обвинения России в том, что Киев не идет на переговоры с представителями ОРДЛО.

Руководитель украинской делегации в ТКГ добавил, что на этих переговорах команда президента Владимира Зеленского будет договариваться именно о том, чего хотят обычные люди, а не главари боевиков, курируемые Кремлем. Кравчук добавил, что только на таком уровне официальный Киев смогут услышать жители ОРДЛО и украинской стороны появится возможность убедить их в своей позиции.

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", — пояснил свое предложение Кравчук.

Политик в очередной раз добавил, что для него нет запрещенных людей в общении. Но он уверил, что никогда не подпишет документ, который будет противоречить национальным интересам Украины.

Важно отметить, что Кравчук уже ранее заявлял, что не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе убежден, что для достижения мира на востоке Украины нужно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а это 1,7 млн человек — и если они захотят, чтобы война закончилась, то Москва их услышит лучше, чем представителей официального Киева.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский подписал важный указ относительно Донбасса — он ввел в состав ТКГ Витолида Фокина, перед которым поставили задачу наладить коммуникацию с жителями ОРДЛО.