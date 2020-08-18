Эпидемия меняется - ВОЗ бьет тревогу из-за новой проблемы

Региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи предупредил весь мир о новой проблеме — по его словам, во многих странах уже началась новая фаза эпидемии коронавируса, но теперь инфекция в большей степени поражает молодых людей в возрасте 20-40 лет. Усугубляет проблему то, что молодое население планете, как правило, легче переносит коронавирус и во многих случая люди дажже не подозревают, что боляют, но при передают вирус другим людям, подвергая опасности их жизни. Об этом сообащает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания на более уязвимых людей. То, что мы наблюдаем, — это не просто возрождение эпидемии COVID-19 . Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сообщил Касаи.

Эксперт отметил, что такая опасная ситуация создает повышенный риск для самых уязвимых слоев населения — пожилых людей, часто болеющих людей, инвалидов, людей, проживающих в бедных или густонаселенных районах.

Важно отметить, что чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения снова ухудшил прогноз по пандемии коронавируса, в связи с чем было решено продлить режим международной чрезвычайной ситуации еще на три месяца — до ноября 2020 года. В ВОЗ отметили, что нынешняя пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, а ее последствия человечество будет ощущать на протяжении десятилетий. При этом в ВОЗ отмечают, что в мире уже началась вторая волна COVID-19 , а некоторые страны переживают уже третью волну.

Как известно, на сегодняшний день число больных коронавирусом в мире уже превышает 22 млн людей. На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 777 тысяч людей, вылечились – 14,8 млн пациентов. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 31 месте.