Режим Лукашенко пошитнул новый мощный удар - что известно

Ряд западных стран с началом массовых протестов в Беларуси выступило в поддержку людей, вышедших против режима Александра Лукашенко. Литовский Сейм уже во вторник, 18 августа, выступил с официальным решением о непризнании выборов президента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на министра иностранных дел Линаса Линкявичус.

По его словам, парламент принял специальный документ.

"Сегодня парламент единогласно принял резолюцию об отказе признавать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко как легитимного президента, призывая к свободных и демократических выборов", — пояснил дипломат в Twitter.

Линкявичус добавил, резолюция — это также призыв к введению санкций против лиц, несущих ответственность за фальсификацию выборов и неоправданную жестокость в подавлении общественных протестов.

Напомним, победу Лукашенко на выборах признали сейчас в России, Китае, Казахстане, Сирии и ряде других стран третьего мира, в основном представительниц СНГ. В то же время с непризнанием голосования выступили кроме Литвы уже Канада и Великобритания.

Следует заметить, с вечера дня выборам 9 августа начались массовые протесты. Силовики в первые дни подавляли их чрезвычайно жесткого — сотни людей получили травмы на улицах от свето-шумовых гранат, резиновых пуль, дубинка, а тысячи оказались в изоляторах. Последние заявили о пытках и издевательствах.

Как сообщал ONLINE.UA, в Беларуси увеличилось количество смертельных случаев, связанных с протестными акциями по всей стране. Министерство внутренних дел подтвердило гибель участника митингов в ДТП. Потрясающие подробности инцидента — по ссылке.