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Маск запускает в космос новые уникальные спутники - прямая трансляция рекордного полета ракеты Falcon 9

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Маск запускает в космос новые уникальные спутники - прямая трансляция рекордного полета ракеты Falcon 9 Запуск ракети Falcon 9 18 серпня 2020 (фото — скріншот відео)

Во вторник, 18 августа, компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска совершит очередной запуск ракеты Falcon 9, но борту которой находится 11 партия спутников для глобального интернет-проекта Starlink и три аппарата SkySat для компании Planet. Этот полет Falcon 9 будет рекордным, так как маршевая ступень ракеты B1049 летала уже в пяти мисcиях — до сих пор ни одна ступень не летала шесть раз. Прямая трансляция запуска Falcon 9 с новыми уникальными спутниками на борту проходит на канале SpaceX — видео можно смотреть на ONLINE.UA.

Одиннадцатая по счету миссия стартовала в 17:31 по киевскому времени. В ее рамках на орбиту выведут еще 58 стандартных и 60 нестандартных спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Запуск ракеты с 15-тонным грузом состоялся на площадке SLC-40 базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

Запуск ракеты Falcon 9 18 августа 2020 года — прямая трансляция (видео):

Напомним, Starlink — проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Компания планирует вывести на орбиту до 42 тысяч аппаратов. Затраты проекта оценивают минимум в 10 млрд долларов. Первые услуги планируется начать предоставлять уже в 2020 году в Северной Америке. SkySat — это коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли компании Planet. Они смогут около 6 лет снимать поверхность с высоты 450 км с высочайшим разрешением — до 50 см.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что корабль Маска с астронавтами вернулся с МКС на Землю. Как это было — можно посмотреть в видео.

Источник: ONLINE.UA
Теги: космос, Илон Маск, ракета, глобальный интернет, SpaceX, Falcon 9, запуск, прямая трансляция, онлайн трансляция, видео
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