Откровенные нацисты - Лукашенко выступил с угрозами к протестующим

В Беларуси продолжается мощная за время независимости общественно-политический кризис. Президент Александр Лукашенко официально отверг инициативы оппозиции по изменению власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, в стране наблюдается попытка захвата власти.

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — утверждает Лукашенко.

Он пригрозил, власть готова использовать имеющиеся средства, чтобы "остыть горячие головы". Это все — в соответствии с Конституций и законодательства республики.

Таким образом Лукашенко отреагировал на создание оппозицией специальной координационного совета, который призвал режим мирно передать власть и напомнила о фальсификациях.

"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", — добавил президент.

Он назвал представителей упомянутой совета "откровенными нацистами", все они якобы когда-то были у власти, но хотят вернуться к "кормушке".

Напомним, тысячи белорусов по всей стране требуют течение более недели честных выборов и отставки старой власти — режима Лукашенко, содержащий республику последние 26 лет.

Как сообщал ONLINE.UA, ряд западных стран с началом массовых протестов в Беларуси выступило в поддержку людей, вышедших против режима Александра Лукашенко. Литовский Сейм уже во вторник, 18 августа, выступил с официальным решением о непризнании выборов президента.