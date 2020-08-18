Лукашенко решился на радикальные меры - что происходит в Беларуси прямо сейчас

Белорусский глава Александр Лукашенко решил пойти на радикальные меры после того, как публично обвинил Запад в наращивании военной силы у границ Беларуси. Он привел в полную боевую готовность войска у западных границ республики, о чем сообщил 18 августа на экстренном совещании с членами совета нацбезопасности. Как известно, это не первый провокационный шаг Лукашенко — до этого он перебросил военных к границе с Литвой и объявил там срочные военные учения, в рамках которых в воздух уже запускают боевые истребители. Что прямо сейчас происходит в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Особенно на наших границах. Вы помните, в центре стратегического управления мы уже касались этого вопроса, я об этом говорил. Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду. НО слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер при этом не уточнил, что происходит на западных границах, что так его беспокоит. Ранее же он заявлял о стянутых танках и самолетах НАТО, находящихся в 15 минутах лета от белорусских лесов. В Альянсе категорически опровергли обвинения Лукашенко — в НАТО подчеркнули, что следят за ситуацией в Беларуси, но силы у ее границы не наращивают.

Важно отметить, что до заседания Совета безопасности Беларуси, Лукашенко третий раз за последние четыре дня провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который пообещал ему помощь. В Кремле пока не раскрывают подробности их разговора, но в Минске сообщили, что Путин рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Макроном, которые состоялись сегодня.

Как известно, после предыдущих разговоров с Путиным Лукашенко рассказывал, что у него с президентом России сложилось единое мнение в отношении ситуации в Беларуси. Также белорусский глава уверяет, что Путин пообещал ему по первому запросу оказать всестороннюю помощь, в том числе и военную, в случае возникновения угроз.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что переговоры с главой Кремля провел президент Евросовета Шарль Мишель. По данным Кремля, Путин ему высказал свою единую позицию по Беларуси — он подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.