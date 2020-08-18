Американец придумал прибор, который надевает маски на прохожих - яркое видео

Американец Аллен Пен создал пневматический пистолет, который выстреливает медицинскими масками на лицо. Блогер опубликовал соответствующий ролик на YouTube. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на видеодемонстрацию.

Устройство оказалось достаточно простым и однозарядным. На каждой маске, которой необходимо выстреливать, закрепленные грузила — благодаря им веревочки обматываются вокруг шеи "цели", а само средство остается на лице.

Впрочем, на практике пистолет стал не таким эффективным, как в голове автора. Пен сначала испытал его на манекене, который вроде и прошел первый этап. Затем успешный "выстрел" выдержал сам изобретатель.

"Мы готовы к испытанию на людях", — так со смехом прокомментировал ютубер первые тесты.

Креативщик отправился в центр родного городка Хантингтон-Бич, на юге Калифорнии. С собой изобретатель взял голову манекена. Он обратился к прохожим с предложением "пострелять" масками.

Участники эксперимента не сумели достичь "лабораторных" результатов ютубера. Маски всегда летели мимо цели. Более того, устройство одного момента просто сломался — его чинили прямо в поле.

Первые тесты говорят, что изобретателю необходимо много потрудиться для создания действительно эффективного пистолета для спасения человечества от пандемии.

Напомним, США — уже много недель остаются первой страной мира по количеству диагнозов COVID-19 . По состоянию на 18 августа число достигло 5,4 миллиона, а всего в мире уже почти 22 миллиона.

Как сообщал ONLINE.UA, региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи предупредил весь мир о новой проблеме — по его словам, во многих странах уже началась новая фаза эпидемии коронавируса, но теперь инфекция в большей степени поражает молодых людей в возрасте 20— 40 лет.