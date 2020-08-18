В Сирии убили российского генерала - официальное заявление Кремля

На территории Сирии российский военный патруль подвергся нападению. В результате подрыва самодельного устройства погиб высокопоставленный офицер ВС РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские государственные СМИ.

Согласно информации министерства обороны страны, инцидент произошел недалеко от города Дейр-эз-Зор. Автоколонна с военнослужащими направлялся из города якобы гуманитарной акции неподалеку.

"В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", — отметили в Кремле.

Согласно неофициальным данным, которые обнародовали Telegram-каналы по военной тематике, речь идет о генерал-майоре Вячеславе Гладких. Он был командующим 36-й общевойсковой армии и служил на Забайкалье.

Напомним, российская армия присутствует в Сирии с сентября 2015 года. Президент Владимир Путин своим указом отправил туда корпус с официальным обращением режима Башара Асада, который едва не потерял власть под ударами оппозиционных группировок и боевиков так называемой "и деловые".

Следует заметить, на севере САР действуют турецкие и российские военные патрули. Они контролируют местность. Неоднократно на автоколонны военнослужащих совершали нападения.

Как сообщал ONLINE.UA, в Сирии местные боевики нанесли новый мощный удар по российским военнослужащим, которые присутствуют в стране по приказу президента Владимира Путина. Их патруль — вместе с турецкими коллегами — подорвался на заложенной бомбе.

Повреждение прежде всего получил российский бронетранспортер, однако бронемашина армии Турции также пострадала, среди ее экипажа есть раненые.