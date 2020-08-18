Совет из шарлатанов - Лукашенко спровоцировал новый скандал своим заявлением

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с уничтожающей критикой против политической программы оппозиции. В то же время штаб кандидата оппозиции объявил — ни одной программы они не обнародовали и вообще не разрабатывали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА и неправительственные белорусские СМИ.

По словам Лукашенко, все приведенные тезисы — это первоочередные мероприятия и долгосрочные решения, до 2030 года.

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет — у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос... Третье — запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", — утверждает Лукашенко.

Он привел еще несколько пунктов с откровенно выдуманной программы. Все они будто специально выглядят так, чтобы вызвать возмущение в консервативной части населения. Например, президент заявил, что оппозиция хочет получить вооружение по стандартам НАТО для армии, а для этого нужно "корючитися", так бесплатно его никто не даст (вроде имеющееся оружие Минск получает без усилий).

Также в этом списке — вопрос СМИ.

"То есть сегодня контроль государства — это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете", — добавил Лукашенко.

Президент не обошел языкового вопроса. Якобы оппозиция хочет ввести везде белорусскую, что приведет к давлению на русскоязычных граждан и искусственно создаст языковой конфликт.

Представители оппозиционного штаба объявили, что заявления Лукашенко считать "попыткой манипуляции и обмана"

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Мы подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно, включая Российскую Федерацию", — цитируют СМИ участницу координационного совета оппозиции Марину Колесникову.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти. Координационный совет он назвал буквально нацистами.