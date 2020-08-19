Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Для Водолеев очень часто всё решает послевкусие. Во всём. Всё зависит от того, что почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после ссоры, после кофе, после взгляда. Это "после" во многом является определяющим.

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 19 августа 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня звезды не рекомендуют вам много времени уделять рутинной повседневной работе. В этот день гораздо больше пользы вы принесете как человек, фонтанирующий идеями, пусть иногда и безумными, но неизменно свежими, оригинальными и заслуживающими пристального внимания.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Куриная грудка придаст вам сегодня сил и зарядит энергией на многие часы. Если лень идти в ресторан и есть немного свободного времени, можете рискнуть приготовить ее самостоятельно. В конце концов, если особо не извращаться, это достаточно просто. Но ресторанное приготовление все же нынче будет слегка предпочтительней.

Любовный гороскоп для Овнов

Овны, если сегодня вам так хочется испытывать терпение супруга или супруги, мы, конечно, не сможем вам это запретить. Однако учтите — недосоленный суп или недоглаженная рубашка могут основательно подпортить настроение, и тогда уж не обижайтесь. Выяснения отношений вам вечером, должно быть, не избежать.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче вам особенно пойдет на пользу массаж. Кроме того, сейчас вам не повредит поработать над подвижностью и гибкостью суставов, ведь они очень во многом определяют молодость вашего тела.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет довольно трудно совладать с некоторыми факторами, которые будут препятствовать вашей счастливой личной жизни. Однако если вам всё же это удастся, вы поймёте, что заслуживаете своего счастья в полной мере, на все сто и даже двести процентов.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сейчас возможны проблемы с волосами: ваша шевелюра потребует заботы. Любое мероприятие, направленное на укрепление и оздоровление волос, пройдет на ура. А вот краситься не стоит.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой (имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта). Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не самый подходящий день, чтобы проявлять строгость по отношению к подчиненным. Действуйте лучше лаской — это будет значительно эффективнее. Если вам хочется кого-нибудь запугать, закройте дверь своего кабинета и поупражняйтесь перед зеркалом.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче крайне важно как можно более тесное общение с природой. Если у вас не найдется возможности уехать загород и устроить там пикник с шашлыком или хотя бы бутербродами, пусть какое-то блюдо на вашем столе напоминает, скажем, о лесе. Выберите себе на десерт пирог (торт, тутти-фрутти — что найдется) с начинкой из лесных ягод: малины, черники, брусники.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Близнецам вспомнить о том, что в этом мире существует такое замечательное растение как чеснок, который является лучшим лекарством от довольно большого количества бед, начиная с простудных заболеваний, заканчивая вампирами. Правда, и с новыми знакомствами тоже не сложится.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете представлять собой столь яркую индивидуальность, что будете привлекать к себе довольно много внимания. Не обманите надежд уважаемой публики, пусть заказ ваш тоже будет довольно примечательным. Скажем, вполне можно, придя в ресторан с французской кухней, потребовать утку по-пекински. На вас, конечно, посмотрят с удивлением, но деваться некуда, клиент-то прав...

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня ваша работа будет дамой капризной и ревнивой, поэтому вряд ли вам удастся изменить ей с любимым нерабочим делом или с личной, семейной и какой бы то ни было еще жизнью. Однако не стоит чересчур потакать ее капризам, иначе она начнет почитать их за норму жизни.

Общий гороскоп для Близнецов

Постарайтесь сегодня воплотить в жизнь хотя бы одну из множества вертящихся в вашей голове идей. Мало того, что уважение окружающих завоюете, так еще и сами себя зауважаете.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня день приятных неожиданностей и радостных сюрпризов. Возможно, они окажут благотворное воздействие на вашу личную жизнь и внесут свои коррективы в ваше представление о том, какой она должна быть. Впрочем, если подобных последствий не будет — не огорчайтесь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далёкое. То есть покупку дачи через двадцать лет обсуждать, пожалуй, не стоит, а то, как вы проведете конец следующего месяца — почему бы и нет. Такое обсуждение ещё больше упрочит ваши отношения.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня звезды рекомендуют вам как можно больше встречаться с вашими коллегами и партнерами и по возможности избежать письменных форм коммуникации, ибо она не будет способствовать взаимопониманию и нахождению компромиссов, как бы вам ни хотелось обратного.

Кулинарный гороскоп для Раков

Вас может посетить гастрономическая апатия — организм будет голоден, но мозг, вместо того, чтобы обдумать и предложить ему варианты утоления голода, устранится от решения данной проблемы. Компенсировать проблему с аппетитом поможет выбор блюда, которое обычно входит в разряд любимых. Аппетита, быть может, и не появится, но проблема выбора будет снята.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вам могут понадобиться продукты, богатые йодом, поэтому дары моря в этот день просто обязаны присутствовать на вашем столе. Кроме того, вам сейчас не мешало бы проверить щитовидную железу.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня Львы смогут ощутить мощный эмоциональный подъем, благодаря которому вы сможете справиться со всеми трудностями и значительно улучшить ваше самочувствие. Не упустите подходящий момент!

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня благоприятный день для тех, кто ищет работу. Смело отправляйтесь на собеседование и ничего не бойтесь, будьте убедительны и проявите хладнокровие. У вас высокие шансы получить желаемое.

Любовный гороскоп для Львов

Ваша половинка приготовила вам сюрприз, причем, кажется, не очень приятный. Это, конечно, не повод устраивать соревнование по киданию тарелок в движущуюся цель, но разобраться в происходящем все же стоит. Это позволит вашим отношениям перейти на новый уровень.

Общий гороскоп для Львов

Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.

Кулинарный гороскоп для Львов

Что бы вы ни собирались кушать — не дайте вашему обеду остыть. Телефонные и личные разговоры, очень срочные дела, ожидание кого-то или чего-то — все это не причина заставлять тарелку с едой ожидать вашего внимания. Тот выигрыш во времени, который, быть может, вы обретете в результате, ни коим образом не сравнится в проигрыше во вкусе. Кстати о вкусе — сегодня рекомендован острый суп, желательно — харчо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку захочется похвастаться перед вами своей эрудицией. Поэтому будьте готовы к тому, что вечер вам придется провести за слушанием лекций о корпускулярно-волновом дуализме или о сублимации либидо по Фрейду. И не забудьте восхищаться!

Гороскоп здоровья для Дев

У Дев сегодня будет наиболее успешной умственная деятельность, поэтому никаких проблем с концентрацией внимания у вас возникнуть не должно. Можете смело планировать на сегодня решение трудных вопросов.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.

Кулинарный гороскоп для Дев

Ничто так здорово не наполнит сегодня ваш желудок, как добрая порция индейки со стручковой фасолью в качестве не менее доброго же гарнира. Запить же данное волшебное творение стоит самым что ни на есть простым чаем. Но только хорошим, а не какой-нибудь гадостью из пакетика. Ведь вы же в курсе, что в пакетике может быть только гадость, не правда ли?

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня звезды вам уготовили проверку на прочность ваших нервов. Атмосфера на рабочем фронте будет накалена до придела, и в какой-то момент вы рискуете сорваться и войти в открытое столкновение с начальником. А чтобы такого не случилось, вам необходимо сконцентрироваться и сдерживать себя.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, и не в одну.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды обещают вам вдохновение в делах. Так что не бойтесь трудностей! Вполне возможно, что именно в этот день нерешенные проблемы решатся сами собой без особого труда. Главное, довериться себе и прислушаться к собственной интуиции — она не подведет.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня в вашем любимом человеке проснется тяга к публичности. Очень многое из того, что он будет делать, сделается напоказ, чтобы всем было завидно или захотелось сделать так же. В том числе многие его объятия и поцелуи будут рассчитаны на "широкую публику". Впрочем, вам это тоже доставит определенное удовольствие.

Кулинарный гороскоп для Весов

Н готовьте сегодня ничего такого, что не будет съедено в течение от силы двух суток. Творения ваши будут хороши, но весьма недолговечны.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день могут дать о себе знать, казалось бы, уже забытые хронические заболевания. Поэтому, чтобы плохое самочувствие не омрачило вам настроение, постарайтесь быть подготовлены к встрече с неприятелем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства — вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать из нескольких зол меньшее, поэтому его конечный выбор может вам не понравиться, ибо у него просто не останется сил учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Постарайтесь принять это к сведению и простить.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Так что от вас требуется лишь правильно воспользоваться таким подарком судьбы, демонстрируя последовательность своих действий и надежность своих слов.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Ваш желудок нынче будет склонен к капризности и привередливости. Его не следует нагружать жирным и острым, потому, если в ваших планах на этот день стоят бигос из квашеной капусты со свининой, их, пожалуй, придется переменить в пользу тушеной в собственном соку курочки с зеленой стручковой фасолью. Уксус не должен присутствовать в вашей пище ни в каком виде.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день Скорпионам следовало бы одеваться по погоде, особенно, если вы недавно перенесли какое-либо простудное заболевание. Чтобы не столкнуться с его повторным возникновением, продолжайте поддерживать свой организм.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня самое время для обучения! Вам не мешает записаться на какие-нибудь курсы повышения квалификации, подумать о втором (третьем и т.п.) высшем образовании, наконец, книжку умную почитать!

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Религиозные войны на кулинарные темы лучше отложить до лучших времен. А сегодня — просто тихо и мирно пообедать всей дружной и веселок компанией. И пусть еда будет до ужаса интернациональной. На первое — украинский борщ, на второе — сибирские пельмени, на десерт — бразильский кофе с экзотическими фруктами.

Общий гороскоп для Стрелецов

Выигрыш штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Звезды рекомендуют сегодня вам быть счастливым. Как говаривал Козьма Прутков: "Хочешь быть счастливым — будь им". Повода не нужно. Ваш любимый рядом с вами? Просто здорово! Далеко от вас? Зато он в принципе есть! Вы еще не нашли вашу половинку? Значит, самое интересное у вас еще впереди. Повод радоваться есть всегда, главное очень захотеть!

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день у вас вероятно легкое недомогание, могут возникнуть несильные головные боли и тошнота. Постарайтесь отложить часть ваших повседневных забот до более благоприятных времен.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Если вы устали от себя, то настала пора перемен. Новая прическа, а также поход в косметический салон помогут вам поднять настроение и привести себя в порядок. Кроме того, сейчас вам нужно уделить особое внимание уходу за кожей лица.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Нынче проблемы могут прийти со стороны тех, кто должен был вас чем-то снабдить. Возможно, стоит предусмотреть страховочный вариант, так как в ряде случаев это может иметь весьма серьезные последствия.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Кушать под многочисленными взглядами вам сегодня будет трудновато. Если интимность этого жизненно важного процесса для вас имеет хоть малейшее значение, постарайтесь уединиться для приема пищи. В случае катастрофического отсутствия возможностей отгородиться стенами, заслонитесь газетой. И не берите тех блюд, которые следует есть руками — сегодня оперировать лучше лишь ножом и вилкой.

Любовный гороскоп для Козерогов

Вам так хочется поделиться с другом всем тем, что происходит между вами и вашей половинкой! Но прежде чем начать повествование, подумайте, не станет ли это причиной недовольства вашего любимого. Не каждому приятно, когда его личную жизнь выворачивают наизнанку перед посторонним.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам пригодятся советы, которые вам дадут представители старшего поколения. Именно благодаря им вы сможете решить ту или иную задачу во время рабочего процесса, затратив на нее минимум физических и умственных усилий. Главное — внимательно прислушиваться и все запоминать.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Этот день обещает стать началом некой цепи событий, весьма перспективных, хоть и требующих от вас значительных усилий. Покуда вы не слишком заняты, устройте себе праздник, весьма желательно — с застольем, очень бы недурно — с гостями. В качестве еды отличным вариантом будет фондю — и сытно, и вкусно, и развлечение замечательное. Была бы фондюшница.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня ваш любимый человек будет активно придираться к вашим словам, искать в них грамматические и речевые ошибки, подтексты, скрытые смыслы и ещё много всего такого, чего в них не было отродясь. Придётся вам как-то под это подстраиваться или с этим смириться.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня звезды рекомендуют вам внимательно следить за давлением. Если оно вдруг начнет отклоняться от нормы, срочно заканчивайте с работой и моральным и физическим напряжением — и просто отдыхайте.

Общий гороскоп для Водолеев

Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 19 августа 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит подумать о том, насколько адекватна ваша заработная плата объему выполняемой вами работы и, если вы считаете, что где-то баланс нарушен, постараться восстановить вопиющую несправедливость, если это, конечно, будет возможно. Если же нет — пусть будет узелок на память.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче вам не стоит есть слишком много. Да и просто много — тоже не стоит. Откровенно говоря, сегодня лучше кушать совсем мало. Правда, звезды совершенно не ограничивают состав диеты. Так что если вы слопаете за день всего полкило, зато черной икры, они на вас в обиде не будут. Другое дело — найдете ли вы в себе силы и в кошельке — средства для такой трапезы. Да и стоит ли оно того?

Общий гороскоп для Рыб

Что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам так и не удастся расстаться с телефоном. На протяжении целого дня вам будут названивать и просить вашего совета, участия, требовать внимания, да и просто болтать о пустяках. Не грубите в ответ, не напоминайте про свою занятость, не ворчите и не бурчите, даже если очень хочется. Однажды эти люди с радостью придут вам на помощь.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче вам лучше прислушиваться к своему организму. Не стоит работать сверх тех сил, которые у вас имеются. Сегодня постарайтесь всегда помнить про необходимый вам запас энергии.