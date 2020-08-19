Курс валют на сегодня 19 августа - доллар подешевел, евро стал дороже

На среду, 19 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 19 августа цена доллара США составит 27 гривен 23 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 8 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 5 копеек, что в свою очередь на 12 копеек больше чем в вторник, 18 августа.

В вторник, 18 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.31/27.277 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.6/32.56 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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