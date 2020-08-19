Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 19 августа

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает стремительно ухудшаться — в среду, 19 августа, зафиксировали 1 967 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 96 403 человека, из них 2 144 пациента умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 49 737 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 44 522 украинца продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3323 случая;

Волынская область — 4878 случаев;

Днепропетровская область — 1816 случаев;

Донецкая область — 1122 случая;

Житомирская область — 2536 случаев;

Закарпатская область — 6552 случая;

Запорожская область — 1179 случаев;

Ивано-Франковская область — 7122 случая;

Кировоградская область — 748 случаев;

м. Киев — 10945 случаев;

Киевская область — 4685 случаев;

Львовская область — 12 448 случаев;

Луганская область — 194 случая;

Николаевская область — 857 случаев;

Одесская область — 5281 случай;

Полтавская область — 582 случая;

Ровенская область — 7953 случая;

Сумская область — 1023 случая;

Тернопольская область — 4001 случай;

Харьковская область — 6607 случаев;

Херсонская область — 312 случаев;

Хмельницкая область — 1678 случаев;

Черновицкая область — 8108 случаев;

Черкасская область — 1175 случаев;

Черниговская область — 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за прошедшие сутки в мире в 160 странах зарегистрировали 252 947 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 19 августа в мире зафиксировано 22,3 млн случаев заражения, из них 252 тыс только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 784 258 пациентов, из них 6303 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 млн человек. В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого антирейтинга. В странах Европы, где диагностированы 3 млн 223 тыс случаев COVID-19 . Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания. Украина, где выявлено 94436 больных коронавирусом, занимает 7 место.

Пандемия коронавируса очень быстро распространяется по всему миру и ученые не оставляют попыток выяснить, как инфекции удалось мгновенно охватить всю планету и действительно ли Китай скрывал правду о COVID-19 . В последний научной работе, которую провели вирусолог Джон Латем и биолог Эллисон Уилсон, содержится сенсационный вывод — оказывается, новая коронавирусная инфекция появилась еще в 2012 году, а не в 2019 году, как считалось ранее, и уже тогда адаптировалась к человеческому организму.

Напомним, что еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому были привлечены более 300 пациентов с COVID-19 , показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным.