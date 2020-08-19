Наконец-то договорились - Кабмин сообщил украинцам долгожданную новость

Глава Кабмина Денис Шмыгаль поделился с украинскими гражданами радостной новостью — он официально сообщил о том, что наконец смог договориться с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем о возобновлении работы аэропорта "Ужгород". Вечером 18 августа глава украинского правительства рассказал, что общался на эту тему со словацким коллегой. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", — рассказал украинский политик в своем Twitter.

Стоит обратить внимание на то, что для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии. Как известно, еще 10 июня украинский Кабмин поддержал проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. В середине июля также отмечалось, что Украина ожидает от Словакии завершения процедур для соглашения об аэропорте "Ужгород".

Стоит отметить, что еще 26 мая президент страны Владимир Зеленский во время срочных телефонных переговоров с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой обсудил необходимость подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного аэропорта "Ужгород". Украинский лидер еще раз напомнил о заинтересованности официального Киева в скорейшем подписании украинского-словацкой соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта.

"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", — заявил тогда Владимир Зеленский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинское правительство продолжило спецпошлины на импортируемые из России уголь, дизельное топливо и сжиженный газ.