В Беларусь экстренно прилетел директор ФСБ РФ - что там происходит

Российские СМИ сообщили неожиданную новость — стало известно, что в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. Журналисты обращают внимание на то, что самолет Ту-214 ВПУ специального летного отряда "Россия" прибыл вечером 18 августа отправился с Москвы в Минск. Команда главы Кремля Владимира Путина пока эту информацию не комментирует. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на данные Flightradar, передает ONLINE.UA.

По словам представителей издания, данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214 ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников. Журналисты обращают внимание на то, что в феврале 2015 агентство "РИА Новости" сообщало о визите Бортникова в Вашингтона. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.

Недавно влиятельные политики решили лично обсудить ситуацию в Беларуси с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы предостеречь его от предоставления военной помощи Лукашенко. Стоит обратить внимание на то, что 18 августа президенту РФ звонили лидер ФРГ Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон, а после переговоры с главой Кремля провел президент Евросовета Шарль Мишель. В Кремле отмечают, что всем им Путин выразил свою единую позицию по Беларуси — он подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

"Накануне саммита Евросоюза обсудили текущее состояние дел в Белоруссии. С российской стороны выражена озабоченность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Высказанная заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий", — заявил глава Кремля.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за "ужасной" ситуацией в Беларуси, где продолжаются акции протеста после президентских выборов. Он также выдвинул новый ультиматум Владимиру Путину.