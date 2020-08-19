Атака для раскола - у Зеленского выступили с шокирующим признанием

Отдельные СМИ со ссылкой на собственные источники накануне проинформировали о срыве спецоперации украинских силовиков, которая должна привести к задержанию российских боевиков-наемников. Между тем в Офисе президента отвергают все обвинения в причастности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на LB.ua.

По словам главы ОПГ Андрея Ермака, не было ни одного слива информации о планах спецслужб задержать преступников с ЧВК "Вагнер", которых выманили в Беларусь. Он отметил, что из-за секретности не может комментировать операции.

"Офис Президента Украины примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы Безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов с процессуальным документирования появления российских наемников среди граждан Украины на территории Республики Беларусь", — заметил Ермак.

Приближенный к президенту политик добавил, первыми объявили о причастности спецслужб Киева к инциденту с "вагнеривцямы" в Беларуси именно российские СМИ. Более того, публикации стали появляться накануне местных выборов.

"Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий", — добавил он.

Ермак обратил внимание, что ничего также не знает о призыве начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы провести проверку на полиграфе всех, кто знал об операции. Интересно, что этот чиновник был уволен президентским указом 6 августа — в день первых публикаций о сливе.

"Мне об этом ничего неизвестно. Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой — раскол украинского общества", — резюмировал руководитель ОПГ.

Первым в Украине сообщил о срыве спецоперации журналист Юрий Бутусов. К нему, ссылаясь на собственные источники, присоединилась "Украинская правда". Они утверждают, наемников должны отправить якобы в Венесуэлу — до этого договорились украинские агенты под прикрытием.

Группа боевиков через Беларусь направила бы в Стамбул, однако их самолет приземлили бы в Украине, а их задержали для дальнейшего обмена пленными. Операцию сорвали после совещания в ОПУ. "Россиянам" изменили билеты в Турцию на 30 августа, однако белорусские спецслужбы задержали их накануне.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне Андрей Ермак оказался в эпицентре нового скандала, связанного с увольнением сразу 5 должностных лиц.