Это конец - команда Меркель шокировала новым заявлением

Команда лидера ФРГ Ангелы Меркель продолжает внимательно следить за событиями в Беларуси, где уже вторую неделю подряд не утихают массовые протетсы и митинги против действующей власти и новоизбранного президента Александра Лукашенко. Официальный Берлин неоднократно призывал Минск остановить насилие против мирных демонстрантов, однако белорусские власти продолжают игнорировать все призывы и просьбы. Глава немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле уже 18 августа выступил с новым резонансным заявлением — он отметил, что режиму Лукашенко в Беларуси пришел конец. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Кроме того, Шойбле в очередной раз призвал официальный Минск прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия. Для меня очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец. В свою очередь, Европа должна со всей четкостью показать, что" использует все свои возможности для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", — подчеркнул член команды Ангелы Меркель.

По мнению спикера Бундестага, просто необходимо урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе, которые он попытался организовать — говорят сами за себя", — подчеркнул Вольфганг Шойбле.

Стоит обратить внимание на то, что на прошлой неделе, по итогам заседания глав МИД ЕС, глава европейской дипломатии Хосеп Боррель официально заявил, что Евросоюз отказался признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Кроме того, политики договорились о подготовке санкционного решения относительно лиц, ответственных за подавление массовых протестов и фальсификации выборов. Что важно понимать, уже в среду, 19 августа, лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за событий в Беларуси.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников.