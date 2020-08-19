Возвращение легендарного Тайсона оказалось под угрозой срыва - в чем проблема

Боксер Рой Джонс может отказаться от выхода на ринг против легендарного Майка Тайсона, который планирует кратковременное возвращение ради выставочных боев. Спортсмен лично назвал причины возможного решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

По словам Джонса, ему пока приходится зарабатывать себе на жизнь другими делами, поэтому он не может отдать себя бокса полностью.

"Мне пришлось отменить другие дела, чтобы выйти на ринг, это изменило мое расписание. Я был вынужден все изменить. Это самая большая проблема", — подчеркнул американец.

Боец объяснил, он теряет время и деньги при подготовке к бою-возврат, поэтому желательно бы получать компенсацию.

"Если они не сделают ситуацию более осмысленной, бой будет отменен. Зачем я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября? Они мне сказали, что хотят больше зрителей. Но если будет больше зрителей, то это уже совсем другие деньги. Посмотрим, как все решится", — резюмировал Джонс.

Напомним, "железный Майк" объявил о своем возвращении на ринг ради нескольких боев весной 2020 года. Его менеджеры договорились о встрече с Джонсом на 12 сентября, однако дата впоследствии изменили.

Согласно информации источников среди организаторов, поединок принимать арена Dignity Health Park в калифорнийском Карсоне. Он состоится 28 ноября вместо 12 сентября.

Именно сторона Тайсона настаивала на таком переносе. Менеджмент считает, перенос на более поздний срок позволит получить больше денег.

Как сообщал ONLINE.UA, выставочное событие может превратиться в борьбу за новый титул. Его специально "разыграют" между бывшими чемпионами, как проведут бой. Известно, что созданием соответствующего пояса займутся представители одной из мировых организаций — WBC, WBO, WBA, IBF.