Великобритания решила направить корабли в Черное море - в чем дело

19 августа официально стало известно, что Великобритания возглавит многонациональную морскую учебную инициативу для ВМС Украины для улучшения их способности противостоять угрозам в Черном море. С таким громким заявлением выступил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Киев. По его словам, уже осенью британские власти намерены направить корабли Королевского военно-морского флота в регион Черного моря, где они будут тренироваться вместе с украинским военно-морским флотом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт британского правительства.

"Это здорово — быть в Украине во второй раз, как я стал министром обороны. Инициатива морской подготовки является еще одним шагом вперед для оборонных отношений Британии с Украиной", — подчеркнул Бен Уоллес.

Кроме того, британский чиновник напомнил, что его страна уже помогла тысячам украинских военнослужащих в получении множества навыков, начиная от базовой первой помощи и заканчивая оперативным планированием.

"Теперь инициатива по морской подготовке позволит еще более тесно сотрудничать с НАТО и вооруженными силами по всему миру, а также позволит нам опираться на новый статус партнера Украины по расширенным возможностям НАТО", — подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

Также власти страны обращают внимание на то, что что министерство обороны увеличивает свою поддержку Вооруженных сил Украины, координируя международный пакет морской подготовки, который будет делиться экспертными знаниями Королевского военно-морского флота и партнеров со следующего месяца.

"Курсы будут проводиться Королевским военно-морским флотом и военно-морским персоналом из Швеции, Канады и Дании в таких областях, как навигация, оперативное планирование, военное погружения, морское наблюдения, пожаротушения и борьба с повреждениями", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ближайшем будущем к ним присоединятся еще несколько стран.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 2 августа военно-морские и военно-воздушные силы США провели учения в Черном море.