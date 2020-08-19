Не будем жить в надежде - ВОЗ шокировала заявлением о коронавирус

Эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что нельзя пока рассчитывать на коллективный иммунитет в борьбе против коронавируса COVID-19 . По состоянию на август он не распространился настолько, чтобы стать сдерживающим фактором. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление организации.

По словам Майкла Райана — директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения, в настоящее время залогом успешного преодоления пандемии остаются меры по ограничению, которые ввели в мире.

Представитель ВОЗ буквально назвал коллективный иммунитет, о важности которого до недавнего времени говорили ученые. недостаточно надежной идеей.

"Глобальное населения еще далеко не достигло того уровня иммунитета, который позволяет остановить данное заболевание. Мы не будем жить в надежде, что коллективный иммунитет станет нашим спасением. Сейчас это не решение", — пояснил Райан.

Напомним, считалось, что миллионы людей будут получать иммунитет во время развития пандемии, поэтому инфекция будет становиться все больше бессильной. Впрочем, в последние недели количество новых случаев COVID-19 постоянно растет.

Эксперты также считают, помочь в победе над вирусом могут эффективные лекарства и вакцины.

По состоянию на 19 августа по всей планете установили более 22 миллионов инфицированных. Количество смертей приближается к 800 000.

Непосредственно в Украине обнаружили 96403 случаи, предыдущие сутки принесла новый антирекорд — сразу 1967 больных.

Как сообщал ONLINE.UA, вирусолог Джон Латем и биолог Эллисон Уилсон после исследования выдвинули сенсационный вывод — оказывается, новая коронавирусная инфекция появилась еще в 2012 году, а не в 2019 году, как считалось ранее, и уже тогда адаптировалась к человеческому организму.