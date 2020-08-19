Впервые в истории Канады: политик с украинскими корнями Христя Фриланд возглавила Минфин

Бывший министр иностранных дел Канады, политик с украинскими корнями Христя Фриланд возглавила Министерство финансов этой страны. Канадские СМИ сообщают, что Фриланд была официально приведена к присяге 18 августа в Ридо-холле. Стоит обратить внимание на то, что на церемонии присутствовал премьер-министр страны Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар Трюдо. Нельзя также не обратить внимание на то, что Фриланд считается первой женщиной в Канаде, которая заняла этот пост в Кабинете Министров. Она заменит Билла Морно, который ушел в отставку 17 августа 2020 года. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Toronto Sun.

Что важно понимать, кроме руководства Минфином, Фриланд продолжит выполнять обязанности вице-премьер-министра. Стоит обратить внимание на то, что сейчас Канада имеет дело с самым большим бюджетным дефицитом со времен Второй мировой войны, поэтому работа министра финансов будет включать планирование экономического восстановления в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 . Согласно последним данным, правительство еще не представило бюджет на 2020 год, так как планы сделать это в марте были отменены из-за коронавируса.

Стоит напомнить, что 52-летняя Фриланд с 2017 по 2019 год возглавляла канадское МИД. К тому времени, с 2015 по 2017 год она была министром международной торговли Канады. Кроме того, она занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters, где была управляющим директором и редактором потребительских новостей, когда объявила об увольнении и заявила, что намерена баллотироваться в парламент Канады от Либеральной партии. Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 и была избрана в парламент 25 ноября. Фриланд в родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Мать политика, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.