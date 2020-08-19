Впервые в истории Канады: политик с украинскими корнями Христя Фриланд возглавила Минфин

Бывший министр иностранных дел Канады, политик с украинскими корнями Христя Фриланд возглавила Министерство финансов этой страны. Канадские СМИ сообщают, что Фриланд была официально приведена к присяге 18 августа в Ридо-холле. Стоит обратить внимание на то, что на церемонии присутствовал премьер-министр страны Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар Трюдо. Нельзя также не обратить внимание на то, что Фриланд считается первой женщиной в Канаде, которая заняла этот пост в Кабинете Министров. Она заменит Билла Морно, который ушел в отставку 17 августа 2020 года. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Toronto Sun.
Что важно понимать, кроме руководства Минфином, Фриланд продолжит выполнять обязанности вице-премьер-министра. Стоит обратить внимание на то, что сейчас Канада имеет дело с самым большим бюджетным дефицитом со времен Второй мировой войны, поэтому работа министра финансов будет включать планирование экономического восстановления в условиях продолжающейся пандемии