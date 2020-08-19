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Число жертв на протестах в Беларуси выросло - неутешительные подробности

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Число жертв на протестах в Беларуси выросло - неутешительные подробности Протести в Білорусі (фото з соцмереж)

В Беларуси умерла очередная жертва протестных акций, которые начались после "победы" на президентских выборах Александра Лукашенко. Участник митингов Геннадий Шутов умер в минском военном госпитале. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TYT.BY.

Согласно обнародованным данным, 43-летний белорус участвовал в акциях 11 августа в городе Брест. Он получил огнестрельное ранение в голову.

"Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания", — проинформировали журналисты.

Известно, что семья около двух суток не могла найти Шутова. Позже они выяснили, мужчина попал в Брестской областной больнице, потом его перевезли на вертолете в военный госпиталь Минска.

По словам дочери Людмилы, ее отец получил "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза". Смерть установили в 10:20 в среду, 19 августа.

Напомним, акции протеста начались буквально с вечера 9 августа, дня голосования. Жители многих белорусских городов вышли на улицы и обвинили власти в фальсификации выборов.

Первые дни и ночи протестов оказались наиболее жесткими — силовики подавляли их водометами, резиновыми пулями, свето-шумовыми гранатами и избиением. Сотни белорусов попали в больницы, а тысячи других — к изоляторов, где пережили шокирующие пытки и издевательства.

Акции продолжаются уже полторы недели, к ним присоединились рабочие промышленных предприятий.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с уничтожающей критикой против политической программы оппозиции. В то же время штаб оппозиции объявил — такой программы они не обнародовали.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, протесты, акции, полмтика, выборы, Александр Лукашенко
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