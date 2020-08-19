Россия перебрасывает новое оружие на Донбасс - о чем удалось узнать разведке

Украинская разведка бьет тревогу, поскольку российские власти продолжают перебрасывать вооружения на территорию Донбасса. Согласно последним данным, окуапнты привезли еще 20 единиц боевой техники подконтрольным им наемникам. В Министерстве обороны Украины отмечают, что команда главы Кремля Владимира Путина направляет свою псевдогуманитарну помощь через неподконтрольные Киеву пункты пропуска. Официальный Киев напоминает, что это является очередным нарушением международного законодательства. В пресс-службе Минобороны отмечают, что 20 единиц боевой техники, которую доставили на территорию Донбасса, восстановлены и модернизированы на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства и данные разведки.

"Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения", — рассказал представитель Министерства обороны Максим Праута.

Стоит обратить внимание на то, что с начала суток 18 августа украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков. Кроме того, в штабе ООС напомнили, что последний раз боевики нарушали перемирие 11 числа — тогда они дважды открывали огонь. Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. А украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Официальный Киев обращает внимание на то, что бойцы ОС продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. Кроме того, отмечается, что украинские подразделения пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. "С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", — заявили в штабе ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО Украины оценили ситуацию на Донбассе — важнейшие подробности можно найти в нашем материале.