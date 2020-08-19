Путин шокировал новой выходкой в ​​отношении Беларуси - что случилось

Российские власти направили в Белоруссию команды собственных телевизионных пропагандистов. Они заменят пробелы, которые появились после массовых увольнений в СМИ на фоне протестов и забастовок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание TYT.BY.

По словам бывшей режиссера Белорусской телекомпании Елена Мартыновской, 18 августа в республику прибыли два самолета с кремлевскими пропагандистами. Всех коллег, которые поддержали протесты, не пустили на работу и объяснили это внесением в специальные списки.

"Мы с коллегами в девять утра хотели подойти к зданию, стоял пост, стояли милиционеры, узнали, куда мы идем. Они сказали: Дайте, пожалуйста, служебное удостоверение. Они посмотрели фамилию, сказали: Извините, по списку вы пройти не можете. Мы не можем вас пропустить", — отметила журналистка.

Она добавила, в телекомпании пока не существует недостатка кадров.

"Это очень интересная история. Прилетели два самолета с сотрудниками из России, выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в Республике нет денег на маски для медиков, мы собираемся всей страной, зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей" , — пояснила Мартыновская.

Напомним, из белорусского государственного телевидения в последние дни освободились несколько журналистов — они выступили с заявлениями в социальных сетях и поддержали активистов.

Протесты и забастовки начались после президентских выборов 9 августа, на которых Центризбирком отдала победу действующему лидеру Александру Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, в Беларуси умерла очередная жертва протестных акций, которые начались после "победы" на президентских выборах Александра Лукашенко. Участник митингов Геннадий Шутов умер в минском военном госпитале — от огнестрельного ранения в голову.