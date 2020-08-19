СБУ наконец-то прокомментировала резонансный скандал с боевиками Вагнера

19 августа Служба безопасности Украины выступила с официальным заявлением и отметила, что категорически отрицает участие в так называемой "вагнеревской спецоперации". По словам представителей СБУ, ни один сотрудник службы не участвовал в разговорах с боевиками. Кроме того, там отметили, что Служба безопасности "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вбросы" имеют целью нанесения вреда Украине". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление СБУ в социальных сетях.

"Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрования одного из участников разговоров, как "офицера СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией", — говорится в официальном сообщении.

По словам представителей СБУ, данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком.

Как известно, недавно украинские СМИ, ссылаясь на свои анонимные источники, заявили, что спецслужбы Украины готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась. Что интересно, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, утверждает, что "вагнеривцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Также важно понимать, что глава государства Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбо с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. Впоследствии стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, команда Владимира Зеленского прокомментировала громкий скандал с боевиками Вагнера.