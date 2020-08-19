Неймар рискует потерять Лигу чемпионов из-за поступка на поле - в чем дело

Нападающий французского клуба ПСЖ Неймар попал в трудную ситуацию после последнего матча. Организаторы Лиги чемпионов могут отстранить его от финального поединка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что бразильская звезда футбола нарушил карантинные правила, которые ввели на фоне пандемии COVID-19 .

Накануне, 18 августа, парижская команда вышла на поле против РБ Лейпциг в борьбе в полуфинале турнира. ПСЖ разгромил соперника со счетом 3: 0, после финального свистка Неймар снял футболку и обменялся на другую с одним из футболистов немецкого клуба.

Согласно правилам Лиги чемпионов, игроки, которые решились на обмен футболками, присуждаются к дисквалификации на одну игру и должны проходить 12-дневную самоизоляцию.

Усугубляет ситуацию то, что уже 23 августа ПСЖ на правах победителя в полуфинале должен бороться за чемпионство в турнире. Клуб не добирался до полуфинала последние 25 лет, а в 1995-м он дошел до этого этапа, но проиграл.

Следует напомнить, Лигу чемпионов доигрывают в сжатом формате, поскольку турнир был парализован глобальной эпидемией коронавируса. В августе организаторы планируют завершить его вместе с лигой Европы, чтобы осенью начать новый сезон.

Соперник ПСЖ пока неизвестен. Вечером в среду, 19 августа, на поле лиссабонской арены бороться "Лион" и "Бавария" — за право на поединок в финале против французов.

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Откроют сезон Олимпик и Динамо. Также на этот день запланирован матч между Шахтером с колосом, если "горняки" не пройдут в финал Лиги Европы.