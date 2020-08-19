Не надо тыкать пальцем - Лукашенко набросился с обвинениями на Запад

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко не устает комментировать громкие заявления влиятельных иностранных лидеров, которые постоянно критикуют произвол белорусских властей. Так, Лукашенко в очередной раз призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими. Свое возмущение он высказал во время заседания Совета безопасности страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на государственное информагентство БЕЛТА.

"Западные государства уже непосредственно, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся...", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, политик начал жаловаться на то, что руководители западных государств предлагают официальному Минску переговоры, разговоры, однако в это время продолжают гнуть свою линию.

"Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне или МИД, или руководителей Европейского Союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внесите в повестку дня своих совещаний вопрос "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они, прежде всего, рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы... Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые есть во Франции, США, Германии и так далее... Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", — добавил Александр Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, глава немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле 18 августа выступил с новым резонансным заявлением — он отметил, что режиму Лукашенко в Беларуси пришел конец.