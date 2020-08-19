Как гестапо - Лукашенко откровенно угрожает разобраться с протестующими

Президент Александр Лукашенко обвинил белорусских митингующих в попытке мешать работать людям на заводах. Он утверждает, что власть жестко с такими случаями разберется. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, оппозиция пытается якобы давить на белорусское общество, хотя масштабы митингов последних дней показали — именно белорусское общество и требует отставки власти.

"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", — утверждал Лукашенко, но не объяснял, что именно имеет в виду.

Он отметил, страна продолжает работать в обычном режиме, несмотря на "сложности в плане общественно-политической ситуации", еще "остаются".

"Угрозы и атаки (это тоже нас беспокоит), на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся ", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, протесты в Беларуси начались вечером 9 августа, когда прошли выборы президента. Тысячи белорусов возмутились предварительным результатам голосования и случаями фальсификаций.

Как сообщал ONLINE.UA, исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко не устает комментировать громкие заявления влиятельных иностранных лидеров, которые постоянно критикуют произвола белорусских властей.

Так, Лукашенко в очередной раз призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.