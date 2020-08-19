Украинские певцы поддержали воинов Украины и белорусов мощной песней "Героям"

С первых дней, когда Беларусь всколыхнули масштабные протесты против команды действующего президента Александра Лукашенко, официальный Киев и простые украинцы делали все возможное, чтобы поддержать белорусов, которые страдали и продолжают страдать от насилия со стороны властей. Не смогли остаться в стороне и украинские артисты — так, 19 августа украинские группы, среди которых БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM ,СКАЙ и Артур Даниелян представили мощную песню "Героям", а также клип, чтобы поддержать украинских воинов и всех людей, которые протестуют в Беларуси. Стоит отметить, что новая совместная работа талантливых артистов посвящена всем несокрушимым и сильным духом людям, передает ONLINE.UA.
Стоит обратить внимание на то, что клип снимался на крыше самого высокого в Украине жилого здания. В самом сердце столицы, на сорок восьмом этаже, команда старалась сделать все, чтобы посыл дошел до абсолютно каждого, кто посмотрит видеоработу. Режиссером этого особого клипа стал Артем Григорян. В новой видеоработе можно увидеть украинских знаменитостей, которые не устают бороться за свободу и процветание нашей страны. Эту замечательную идею активно поддержали Сергей Притула, Виталий Дейнега, Сергей Мартынюк, Ахтем Сеитаблаев, Василий Вирастюк, Олег Сенцов, Олег Собчук и многие другие.
Украинские артисты решили напомнить, что наш народ неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят в соседней стране — Беларуси. Активисты поддерживают протестующих, а их боль проносят сквозь призму Революции Достоинства.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский певец Владимир Дантес после длительного творческого отпуска выпустил клип на песню "Одноклассница".