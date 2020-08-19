Украинские певцы поддержали воинов Украины и белорусов мощной песней "Героям"

С первых дней, когда Беларусь всколыхнули масштабные протесты против команды действующего президента Александра Лукашенко, официальный Киев и простые украинцы делали все возможное, чтобы поддержать белорусов, которые страдали и продолжают страдать от насилия со стороны властей. Не смогли остаться в стороне и украинские артисты — так, 19 августа украинские группы, среди которых БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM ,СКАЙ и Артур Даниелян представили мощную песню "Героям", а также клип, чтобы поддержать украинских воинов и всех людей, которые протестуют в Беларуси. Стоит отметить, что новая совместная работа талантливых артистов посвящена всем несокрушимым и сильным духом людям, передает ONLINE.UA.

Что интересно, песня "Героям" была написана лидером группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергеем Танчинцем около полгода назад для наших украинских воинов. Однако, как известно, недавно в Беларуси начались протесты после объявления результатов президентских выборов — большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства. Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сразу же решил сделать песню на двух языках: украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусском языке сделал Лявон Вольски.