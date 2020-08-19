Какие школы не откроются в сентябре - ответ Кабмина

Не все школы откроются и будут работать одинаково с 1 сентября, утверждают в Кабмине. Согласно объяснению Сергея Шкарлета — исполняющего обязанности министра образования и наука — ситуация больше отличаться для "красной зоны". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чиновника на телевидении.

По его словам, в школах обязательно измерять всем температуру и соблюдать другие правила, в частности — ношение масок.

"Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета министров, принадлежащих к регулированию санитарно-эпидемической ситуации в Украине, и зависят от зон -" красная "," оранжевая "," желтая "и" зеленая ", — отметил Шкарлет.

Он отметил, в соответствии с развитием ситуации в определенных районах будут принимать решение о Пробота школ.

"Однозначно, и президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения — мы все выражаем то лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут только те, кто попадет в" красной "зоны. В этой части, соответственно, технологии образования производиться в смешанном режиме ", — пояснил и.о. министра.

Он резюмировал, "живое" обучение крайне важно, однако если город попадает в "красной зоны" — школы не будут. То же самое касается даже Киева.

Школьников тем временем с 1 сентября будут распределять по возрасту для организации входа и выхода в здание. Например, различные входы будут для младших и старших классов.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 августа в Украине действует карантин по новым правилам — еженедельно все регионы страны делят на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, в каждой из которых действуют определенные ограничения как минимум 14 дней.

Жесткий карантин вводится в "красной" зоне — там останавливается общественный транспорт, запрещается учебных заведений, закрываются кафе и рестораны. Такой карантинный режим в Украине будет действовать и осенью.