У еще одной страны лопнуло терпение из-за провокаций команды Путина - что решили

Команда главы Кремля Владимира Путина снова опозорилась на международной арене — 19 августа официально стало известно, что Министерство иностранных дел Норвегии наконец решило выслать из страны российского дипломата, который проводил встречи с задержанным ранее шпионом. Стоит обратить внимание на то, что дипведомство не захотело обнародовать фамилию дипломата, которого депортируют, однако рассказало, что он работал в торговой секции посольства России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Руководительница отдела коммуникаций министерства иностранных дел Труде Маасайде обратила внимание на то, что российского посла в Норвегии вызвали в министерство иностранных дел и сообщили, что дипломат отныне является персоной нон грата.

"Это потому, что он выполнял действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что посольство сообщило о депортации еще 18 августа — с тех пор у дипломата было 72 часа, чтобы покинуть страну. Что важно понимать, МИД Норвегии приняло такое решение после того, как задержанный ранее Харшарн Сингх Татгар заявил на допросе, что передал информацию и получил деньги от российского дипломата. Как известно, Татгар был арестован в субботу во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло. 17 августа подозреваемого оставили под стражей на четыре недели. Ему инкриминируют нарушение раздела 123 и 124 Уголовного кодекса, касающиеся раскрытия государственной тайны и раскрытие государственной тайны в особо крупных размерах.

Стоит также напомнить, что недавно власти Чехии поймали дипломата российского посольства в Праге, когда он незаконно покупал патроны для снайперских винтовок и другие боеприпасы. Как отмечалось, от тюрьмы его спас дипломатический иммунитет. Операция по задержанию состоялась еще 25 июня во время купли-продажи на автостоянке в Ржичаны (центральная Чехия).

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