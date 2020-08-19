У Путина признались, отправят ли войска в Беларусь - к чему готовиться

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко поразил заявлением о готовности РФ ввести войска на помощь. В Кремле уточнили, о чем идет речь в контактах между странами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова, прессекретар президента России.

По его словам, российская сторона не видит необходимости применять договоренности о военной помощи. Эти моменты прописаны в Договоре о коллективной безопасности и касаются случаев внешнего нападения.

"Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом", — пояснил Песков.

Советник Владимира Путина назвал гипотетические обсуждения возможной потребности в предоставлении военной помощи "неприемлемыми и невозможными".

"Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне", — добавил пресс-секретарь.

Сам Лукашенко еще 15 августа публично объявил, что разговаривал по этому поводу с Путиным. Тот якобы согласился помочь в случае внешнего военного вмешательства.

"У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор", — утверждал тогда Лукашенко.

Напомним, протесты в стране продолжаются с 9 августа. Активистов поддержали зарубежные правительства, и вызвало со стороны Минска заявления о якобы внешнее вмешательство. Иностранное влияние России режим игнорирует.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Александр Лукашенко обвинил белорусских митингующих в попытке мешать работать людям на заводах. Он утверждает, что власть жестко с такими случаями разберется

По его словам, оппозиция пытается якобы давить на белорусское общество, хотя масштабы митингов последних дней показали — именно белорусское общество и требует отставки власти.