У Лукашенко раскрыли потери от протестов - в новом кризисе обвинили оппозицию

Белорусская экономика от протестных акций потеряет в долгосрочной перспективе миллиона долларов, утверждает правительство. Советник Александра Лукашенко отметил, Страна уже потеряла 500 000 000 долларов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

В статье Валерия Бельского говорится, что прежде всего речь идет не о физическом вреде акций.

"Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов США. Отсроченный исчисляется миллиардами", — утверждает чиновник.

Помощник Лукашенко объяснил, главная угроза — это забастовки на промышленных предприятиях, экспортирующих товары за границу.

"Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам... Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика... Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", — добавил Бельский.

Он обвинил протестующих в осведомленности рисков, поскольку они "прямо с митингов" идут к обменным пунктам покупку валюты. Политик не упомянул, что таким образом могут вести себя рядовые граждане каждой страны на фоне нестабильности.

Также Бельский упрекнул оппозицию тяжелыми последствиями от предложенных ею идей, в частности — выхода из Союзного государства. Интересно, что представители оппозиционного штаба еще накануне опровергли эти выдумки, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с уничтожающей критикой против политической программы оппозиции. В то же время штаб оппозиции объявил — подобной программы они не обнародовали.