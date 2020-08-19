Нормандская встреча: Кремль поразил Украину неожиданной новостью

Команда российского президента Владимира Путина выступила с неожиданной новостью — так, 19 августа постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил возможность встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров. По его слова, российские власти уже активно готовится к новым переговорам. Кроме того, пресс-секретарь Путина обратил внимание на то, что на встрече будет обсуждаться прогресс с реализацией ранее достигнутых договоренностей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Я не знаю, договорились ли об окончательной дате. Знаю, что подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", — заявил Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, отвечая на вопрос о том, правдива ли информация о встрече помощников глав государств в Париже 28 августа.

Как отмечалось ранее, недавно украинский журналист Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДЛО, поделился данными, что "нормандская" встреча на уровне советников может состояться 28 августа. Он также уточнил, что участие в ней могут принять глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и с российской стороны — заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак.

Что важно понимать, еще в конце июля официальная Москва неожиданно сообщила, что выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств. Тогда сам Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и озвучил предложение от них отказаться. Официальный Киев тогда заявил, что пока не видит оснований говорить о разрушении нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил неожиданное предложение — дипломта заявил, что площадку для переговоров ТКГ по Донбасса можно перенести из Минска, а также провести встречу в онлайн-формате.