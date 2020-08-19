Мы договорились - в правительстве раскрыли новые планы Зеленского

Президент Владимир Зеленский вскоре посетит Словакию. Планы украинского лидера подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление главы правительства на заседании.

По его словам, визит станет поводом для согласования и подписания важного документа.

"Вчера общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матович, мы договорились о восстановлении полноценной работы аэропорта" Ужгород ". В сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, и аэропорт" Ужгород" сможет работать полноценно, круглосуточно ", — подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, подписание соглашения "раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части авиасообщение, авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт" Ужгород "с международным авиасообщением, а также сообщением со всей Украины".

Напомним, в среду, 19 августа, Зеленский отправился с рабочим визитом в Запорожской области.

"В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре", — проинформировали в Офисе президента.

Также лидер посетил запорожский госпиталь и выступил с заявлением о необходимости обеспечения таких заведений всем необходимым.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 августа глава государства Владимир Зеленский снова изменил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В переговорный процесс с Россией и ОРДЛО президент включил первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.