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Мы договорились - в правительстве раскрыли новые планы Зеленского

Политика | Читати новину українською
Мы договорились - в правительстве раскрыли новые планы Зеленского Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский вскоре посетит Словакию. Планы украинского лидера подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление главы правительства на заседании.

По его словам, визит станет поводом для согласования и подписания важного документа.

"Вчера общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матович, мы договорились о восстановлении полноценной работы аэропорта" Ужгород ". В сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, и аэропорт" Ужгород" сможет работать полноценно, круглосуточно ", — подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, подписание соглашения "раскроет дополнительные возможности для Закарпатья в части авиасообщение, авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт" Ужгород "с международным авиасообщением, а также сообщением со всей Украины".

Напомним, в среду, 19 августа, Зеленский отправился с рабочим визитом в Запорожской области.

"В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре", — проинформировали в Офисе президента.

Также лидер посетил запорожский госпиталь и выступил с заявлением о необходимости обеспечения таких заведений всем необходимым.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 августа глава государства Владимир Зеленский снова изменил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В переговорный процесс с Россией и ОРДЛО президент включил первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Словакия, Владимир Зеленский, полмтика, визит, Денис Шмыгаль
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Обновлено:17:11, 19.08.2020

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