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Почему Путин и Лукашенко очень часто созваниваются - Кремль наконец-то признался

Политика | Читати новину українською
Почему Путин и Лукашенко очень часто созваниваются - Кремль наконец-то признался Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

19 августа постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последние контакты президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, наконец решил официально объяснить, почему политики так часто проводят телефонные переговоры. По словам пресс-секретаря Путина, это нормально, когда лидеры постоянно обмениваются мнениями на фоне событий в Беларуси. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Это абсолютно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Беларуси... Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что Путин поздравил президента Лукашенко с победой на выборах — это было подтверждением того, что он их признает.

Стоит обратить внимание на то, что 18 августа белорусское госагентство сообщило, что Александр Лукашенко снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Путин, в частности, рассказал Лукашенко о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси. Во время переговоров российский президент озвучил свою единую позицию по Беларуси — он подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. Что важно понимать, это был третий их разговор от начала масштабных протестов в Беларуси относительно непризнания результатов выборов.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестами в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно встревожился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. 

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Александр Лукашенко резко ответил на критику иностранных лидеров.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Беларусь, РФ, выборы в Беларуси, митинги, протесты, Кремль
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