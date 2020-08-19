Раду созвали на срочное внеочередное заседание - что происходит

Народные депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание 25 августа для рассмотрения сразу ряду вопросов. Спикер Дмитрий Разумков подписал соответствующий документ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное представительство парламента.

По обнародованным данным, Совет будет рассматривать прежде всего президентский законопроект о повышении минимальной заработной платы.

"Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 11:00 25 августа 2020", — говорится в распоряжении, которое утвердил Разумков.

Согласно официальному распорядку, на очереди у парламентариев рассмотрение законопроектив о ратификации Финансового соглашения Украины и Европейского инвестиционного банка, ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и ЕС как Кредитором.

Также во внимание нардепов готовят проект постановления о конкурсе для избрания лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины.

Летом украинский парламент работает на уровне комитетов, на заседание депутатв собирают только в исключительных ситуациях, когда необходимо срочно розкглянуты законопроекты.

Следует напомнить, Владимир Зеленский выступил с инициативой о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен. Это должно произойти уже с 1 сентября. Согласно президентскими планами, в следующем году повышение также состоится в несколько этапов.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский неожиданно для всех ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект 3640 о валютной ипотеке. Президент запретил вводить мораторий на взыскание имущества по ипотечным кредитам. В то же время это решение поздравил руководитель НБУ Кирилл Шевченко.