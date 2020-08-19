Немедленно использовать их - ЕС озвучил срочное требование из-за ситуации в Беларуси

19 августа глава Европейского парламента Давид Сассоли выступил с новым громким заявлением на фоне протестов в Беларуси — он подчеркнул, что требует неотложного введения санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов. Свою позицию европейский политик озвучил во время внеочередной видеоконференции лидеров ЕС в связи с событиями в Беларуси. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейского парламента.

"Санкции — важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет немедленно использовать их для проверки и наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место. Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы... Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед — это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", — подчеркнул Давид Сассоли.

Иностранным журналистам удалось узнать, что лидеры Евросоюза 19 августа не будут принимать решение о санкциях, но призовут команду Александра Лукашенко к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержке мирных демонстрантов. Стоит отметить, что еще 18 августа в Еврокомиссии признались, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси уже стартовала, однако еще не закончилась. Глава Европейского совета Шарль Мишель, который инициировал внеочередной саммит, уже успел детально обсудить ситуацию в Беларуси с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, недавно премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис официально сообщил, что будет договариваться о санкциях с соседними странами, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Стоит отметить, что свое обращение к лидерам ЕС накануне их экстренной встречи записала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко так часто устраивают переговоры.