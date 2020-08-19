Они будут отвечать - Лукашенко шокировал требованиями к Зеленскому и другим лидерам

Президент Александр Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси подогревают из-за рубежа. На фоне подобного утверждения он поручил Министерству иностранных дел работать в направлении информирования иностранных правительств о ситуации в республике. Об этом сообщал ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, в частности продолжается финансирование протестных акций.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения... И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", — утверждает Лукашенко.

Он также отметил, что на границах с Беларусью якобы усиливается иностранная военная активность, а это — контрпродуктивно.

"Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", — добавил президент.

Напомним, тысячи белорусов с 9 августа выходят на улицы своих городов, требуя честных выборов и против откровенных фальсификаций на голосовании. Эти протесты получили международный резонанс после попытки властей подавить их силой.

Лукашенко изначально акций разыгрывает карту об иностранном вмешательстве и расшатывание ситуации снаружи, как было якобы в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 августа постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последние контакты президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, наконец решил официально объяснить, почему политики так часто проводят телефонные переговоры.