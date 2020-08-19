Это произойдет через несколько недель: Илон Маск порадовал радостной новостью

Гениральний директор Tesla Илон Маск наконец назвал точные сроки появления Full Self-Driving — автопилота Tesla пятого уровня, который позволит водителю вообще не следить за дорогой. По мнению изобретателя, технология станет доступной ограниченному числу клиентов компании уже в течение 6-10 недель. Стоит обратить внимание на то, что с появлением автопилота 5-го уровня Tesla может претендовать на особые условия на дорогах для своих машин. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Electrek.

"Модернизация Full-Self Driving станет квантовым скачком, потому что это фундаментальная переработка архитектуры, а не изменение существующей модели. Я лично использую передовую альфа-версию в своей машине и практически не вмешиваюсь в процесс движения от дома до работы. Ждите ограниченный запуск через 6 -10 недель", — отметил американский изобретатель.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Маск также объявил о тестировании альфа-версии автопилота на своей Tesla Model S и сложных маршрутах с дорожными работами и "разными ситуациями".

"Сейчас электромобили Tesla поставляются с автопилотом второго уровня по шкале автоматизации, принятой Сообществом автомобильных инженеров США (SAE). Второй уровень, также известный как "частичная автоматизация", подразумевает способность автомата управлять рулем, скоростью и торможением, но он не может реагировать на экстренные ситуации на дороге, когда жизнь водителя может находиться под угрозой", — говорится в сообщении издания.

Что важно понимать, "квантовый скачок" Маска предусматривает резкий переход от второго уровня до пятого — полной автоматизации. Однако, даже если Tesla сможет перейти на новый уровень в течение 2-2,5 месяцев, действующее законодательство Штатов не позволит водителям электромобилей лечь спать за рулем или покинуть водительское сиденье во время движения по дорогам общего пользования.

"Маск это хорошо понимает и уже готовится к тому, что новый автопилот Tesla будет направлен на прохождение длительного и сложного тестирования регуляторами с целью убедиться в его возможностях", — добавляет издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стало известно о новых впечатляющих планах Илона Маска.