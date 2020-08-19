В какой валюте лучше хранить деньги в 2020 году - это нужно знать каждому

Весь мир недавно взволновала новость о том, что американский доллар упал до двухлетнего минимума, однако аналитики Morgan Stanley утверждают, что паниковать преждевременно не надо. Более того, инвестиционный банк даже выбрал американский доллар как безопасную валюту во втором полугодии 2020, в которой безопасно хранить свои сбережения. Эксперты также обращают внимание на то, что фондовые рынки наоборот растут, в частности индекс S&P 500 поднялся до исторического максимума. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на CNBC.

"Мы ожидаем, что доллар США будет лучшей защитной валютой, особенно сейчас, когда низкие процентные ставки делают его более привлекательной валютой для финансирования операций carry trade", — заявили специалисты по Morgan Stanley.

Однако, что важно понимать, эксперты допускают определенные риски для доллара и внимательно наблюдают за ситуацией. Они признаются, что могут изменить прогнозы.

"Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке, когда инвесторы используют валюту с низкой ставкой (как доллар или иена) для финансирования инвестиций в более доходные активы. Во времена неопределенности инвесторы могут исходить из этих активов, тем самым укрепляя валюту", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что доллар сначала выиграл от пандемии коронавируса, подскочив до 3, 5-летнего максимума в марте, когда COVID-19 "пришел" в Америку и распространил страх среди инвесторов. Однако по мере того как инвесторы возвращались к другим активам, доллар падал относительно других валют. По словам валютных стратегов, политическая неопределенность в США, включая ситуацию с экономическим стимулированием, также вредит курсу доллара.

"Чем дольше остается патовая ситуация в Вашингтоне, тем больше опасность того, что продажа долларов станет для многих выходом", — отмечает эксперт Борис Шлоссберг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сотрудничество Украины и МВФ по новой кредитной программе на 5 млрд долларов оказалось под угрозой срыва.