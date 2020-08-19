Нелегитимные выборы - ЕС нанес окончательный удар по Лукашенко

Евросоюз созвал на среду, 19 августа, чрезвычайный саммит из-за резонансных событиях в Беларуси. Европейские лидеры, которые участвовали в мероприятиях, решили не признавать президентских выборов 9 августа на уровне сообщества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги дискуссии.

Германия пока выступает как глава Совета ЕС. По словам федеральной канцлера Ангелы Меркель, Брюссель не может признать голосование, которое повлекло массовые протесты по всей Беларуси.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, по этой причине результат этих выборов не может быть признан", — подчеркнула она.

Европейская сторона высказалась в поддержку протестующих, белорусам стоит самостоятельно выбирать свой путь. На фоне этих событий другим странам не следует давить и влиять на ситуацию, как пытается делать Россия.

В то же время Совет ЕС согласовал выделение суммы в 53 миллиона для помощи белорусскому народу.

Следует заметить, на выборах Александр Лукашенко получил такой уровень поддержки, который тысяч и миллионы белорусов сразу засомневались. Позже стали широко известны шокирующие случаи фальсификации голосования.

Силовики республики в первые дни протестов прибегли к жесточайшей тактики. Кроме использования водометов, рукопашной силы, резиновых пуль, свето-шумовых гранат, они задержали тысячи людей — их выпустили из изоляторов лишь через несколько дней пыток и издевательств.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Александр Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси подогревают из-за рубежа. На фоне подобного утверждения он лично упрекнул иностранным лидерам — Владимиру Зеленскому, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрона.