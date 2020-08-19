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Лукашенко озвучил экстренные задачи МВД, КГБ и другим ведомствам Беларуси - что происходит

Политика | Читати новину українською
Лукашенко озвучил экстренные задачи МВД, КГБ и другим ведомствам Беларуси - что происходит Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, 19 августа выступил с очередным неожиданной заявлением — по итогам заседания Совета безопасности он дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации ситуации в стране". Согласно последним данным, Министерству обороны Лукашенко поручил обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы — "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также принять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы по обсуждению это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру с целью недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. Белорусский лидер потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы". Комитету государственной безопасности и.о. президента поручил "выявлять и пресекать деятельность организаторов уличных беспорядков, раскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси". Министерству иностранных дел поручено донести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси и "предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков и финансирование беспорядков". 
 
Также отмечается, что журналистам и медиа Лукашенко поручил "разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

"Правительству обязанности президента дал задание обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Александр Лукашенко начал угрожать команде украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, выборы в Беларуси, МВД, КГБ, митинги, протесты, НАТО, РФ, Владимир Путин
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