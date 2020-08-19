Лукашенко озвучил экстренные задачи МВД, КГБ и другим ведомствам Беларуси - что происходит

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, 19 августа выступил с очередным неожиданной заявлением — по итогам заседания Совета безопасности он дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации ситуации в стране". Согласно последним данным, Министерству обороны Лукашенко поручил обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы — "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также принять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.
"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы по обсуждению это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру с целью недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", — говорится в сообщении.
"Правительству обязанности президента дал задание обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Александр Лукашенко начал угрожать команде украинского лидера Владимира Зеленского.