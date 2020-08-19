Выходки оккупантов на переговорах ТКГ шокировали украинскую делегацию - что случилось

Оккупанты фактически заблокировали работу Трехсторонней контактной группы абсурдными требованиями. Украинская делегация столкнулась фактически с попыткой блокирования переговоров "нормандской четверки" на уровне советников. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление журналиста Сергея Гармаша, участника делегации.

По его словам, другая сторона переговоров всегда возвращается сейчас в одной постановления Верховной Рады. Глава команды дипломатов Леонид Кравчук планирует обратиться в парламент с просьбой о пересмотре решения

"Скорее всего, чтобы сорвать предстоящую встречу" нормандской четверки "на уровне внешнеполитических советников, и сторона фактически заблокировала переговоры, ставя в качестве условия отмены одной из постановлений ВР, которая, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Вчера они тупо 4:00 повторяли то же самое, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история ", — отметил Гармаш в Facebook.

Он добавил, Кравчук планирует проинформировать народных депутатов об эффективной работе делегацию. Он попросит о пересмотре постановления, если оккупационный режим разблокирует переговоры после этого.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе стал действующий новый режим прекращения огня. Украинская власть отметила, что он должен стать первым действительно устойчивым перемирием в регионе и привести к дальнейшим шагам урегулирования.

Как сообщал ONLINE.UA, команда российского президента Владимира Путина выступила с неожиданной новостью — так, 19 августа постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил возможность встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров. По его словам, российские власти уже активно готовится к новым переговорам.