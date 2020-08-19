Папа Римский записал срочное обращение - уже известна причина

Папа Римский Франциск продолжает внимательно следить за ситуацией с пандемией коронавируса, которая стремительно ухудшается в большинстве стран. Понтифик, в первую очередь, обратил внимание на то, что вакцина против коронавируса должна быть доступной для всех людей, а особенно для бедного населения. По его словам, пандемия продемонстрировала тяжелое положение бедных и показала большое неравенство, царящее в мире. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Кроме того, Папа Римский признался, что крайне обеспокоен социальными последствиями пандемии. Он отметил, что пандемия влечет за собой кризис и многие люди хотят вернуться к нормальной жизни, восстановить экономическую деятельность. Также понтифик напомнил, что благотворительность и социальная помощь важны. И, по его убеждению, сейчас у человечества есть возможность "построить что-то другое", экономику, которая "не отравляет" общество. Папа Римский Франциск также отметил, что вакцина против коронавируса сейчас — приоритет для самых богатых людей. Но было бы печально, если бы она стала доступной только для одного этнического или социального населения.

"Как ни прискорбно, доступ к вакцине COVID-19 стал приоритетным для самых богатых. Было бы печально, если бы вакцина стала собственностью такой и иной нации, но не была универсальной для всех", — отметил понтифик.

Папа Римский в очередной раз подчеркнул, что лекарства против COVID-19 обязательно нужно найти. Однако также, по его словам, человечество должно преодолеть и другой крупный вирус — социальную несправедливость, неравенство возможностей, маргинализацию и отсутствие защиты слабых.