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Папа Римский записал срочное обращение - уже известна причина

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Папа Римский записал срочное обращение - уже известна причина Папа Римський Франциск (фото — commons.wikimedia.org)

Папа Римский Франциск продолжает внимательно следить за ситуацией с пандемией коронавируса, которая стремительно ухудшается в большинстве стран. Понтифик, в первую очередь, обратил внимание на то, что вакцина против коронавируса должна быть доступной для всех людей, а особенно для бедного населения. По его словам, пандемия продемонстрировала тяжелое положение бедных и показала большое неравенство, царящее в мире. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на CNN. 

Кроме того, Папа Римский признался, что крайне обеспокоен социальными последствиями пандемии. Он отметил, что пандемия влечет за собой кризис и многие люди хотят вернуться к нормальной жизни, восстановить экономическую деятельность. Также понтифик напомнил, что благотворительность и социальная помощь важны. И, по его убеждению, сейчас у человечества есть возможность "построить что-то другое", экономику, которая "не отравляет" общество. Папа Римский Франциск также отметил, что вакцина против коронавируса сейчас — приоритет для самых богатых людей. Но было бы печально, если бы она стала доступной только для одного этнического или социального населения. 

"Как ни прискорбно, доступ к вакцине COVID-19 стал приоритетным для самых богатых. Было бы печально, если бы вакцина стала собственностью такой и иной нации, но не была универсальной для всех", — отметил понтифик.

Папа Римский в очередной раз подчеркнул, что лекарства против COVID-19 обязательно нужно найти. Однако также, по его словам, человечество должно преодолеть и другой крупный вирус — социальную несправедливость, неравенство возможностей, маргинализацию и отсутствие защиты слабых.

Как сообщал ONLINE.UA, в среду, 19 августа зафиксировали 1967 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 96 403 человека. Уже 49737 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Папа Римский, пандемия, коронавірус, вакцина от коронавируса, лекарства от коронавируса, Ватикан
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Обновлено:23:11, 19.08.2020

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