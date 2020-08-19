Лукашенко цинично отказался говорить с Меркель - ошеломляющие подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил вызывающе проигнорировать разговор с федеральной канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пыталась связаться с ним лично для обсуждения ситуации в республике. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

В среду, 19 августа, немецкий канцлер выступила по итогам срочного саммита Евросоюза, связанного с событиями в Беларуси. По ее словам, она просила Лукашенко о телефонном разговоре, однако тот не ответил.

Меркель констатировала свою несостоятельность быть посредником для урегулирования.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", — пояснила она.

В то же время она обратила внимание, ситуация в Беларуси ухудшится, если Россия будет влиять на внутренние процессы в республике.

Накануне Александр Лукашенко устроил настоящий международный скандал. Он объявил, что Ангела Меркель ему лично звонила по поводу массовых протестов. В Берлине тем временем опровергли факт переговоров между лидерами минимум с 9 августа.

После Лукашенко во время разговора с президентом Путиным попросил того передать его утверждение Меркель, с которой российский лидер также контактировал накануне.

Белорусское общество вышло с протестом против победы Лукашенко на выборах. Тысячи активистов в разных городах страны заявили о фальсификации голосования. События стали наиболее масштабными в своем роде за всю белорусскую историю.

Как сообщал ONLINE.UA, Евросоюз созвал на среду, 19 августа, чрезвычайный саммит из-за резонансных событиях в Беларуси. Европейские лидеры, которые участвовали в мероприятиях, решили не признавать президентских выборов 9 августа на уровне сообщества.