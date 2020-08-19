Самолет Лукашенко вылетел в сторону России, однако затем случилось непредвиденное

В среду, 19 августа, официально стало известно о том, что самолет президента белорусского лидера Александра Лукашенко вылетел из Минска на восток — в сторону России. Однако вскоре после вылета воздушное судно развернулось и вернулось в столицу. В восточном направлении один из двух президентских бортов вылетел в 11:00 19 августа. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на сервис слежения за самолетами Radarbox, передает ONLINE.UA.

"Курс на восток самолет сохранял непродолжительное время, долетев до Круглого Могилевской области. Тогда он выполнил разворот и вернулся в аэропорт Минска. Что интересно, он не сел в аэропорту, а отправился дальше на запад. Тогда он пролетел над Смолевичами и снова вернулся в аэропорт столицы", — говорится в сообщении.

В TUT.BY предполагают, что это мог быть просто контрольный облет для экипажа самолета. Стоит обратить внимание на то, что так обычно делают, когда экипаж давно не выполнял полетов или в экипаж набирают новых членов. Последний раз этот самолет совершал полет еще 30 июля, то есть почти 3 недели назад. Кроме того, такие полеты выполняются для выполнения регламента компании-производителя самолета. Это случается довольно часто.

Что интересно, 18 августа российские СМИ сообщили неожиданную новость — стало известно, что в Минске приземлился самолет, которым вероятно пользуется директор ФСБ РФ Александр Бортников. Журналисты обращают внимание на то, что самолет Ту-214 ВПУ специального летного отряда "Россия" прибыл вечером 18 августа с Москвы в Минск. Команда главы Кремля Владимира Путина пока эту информацию не комментирует.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 августа Александр Лукашенко дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации ситуации в стране". Согласно последним данным, Министерству обороны Лукашенко поручил обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы.